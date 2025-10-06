Taylor Swift rompe una vez más el récord de Spotify en 2025 con su nuevo álbum, «The Life of a Showgirl», confirmándose como el más reproducido en un solo día.

La plataforma había anticipado el éxito al revelar que el disco superó los cinco millones de pre-guardados, una cifra sin precedentes que marcaba un hito antes de su lanzamiento.

Este fenómeno se extiende a YouTube, donde el videoclip del sencillo «The Fate of Ophelia» acumula más de nueve millones de visualizaciones en apenas catorce horas, demostrando la conexión masiva con su audiencia.

Foto: Taylor Swift Instagram