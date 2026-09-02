Taxistas afectados por alza de precios de combustibles

Entre 15 y 30 dólares de combustible es lo que consumen a diario algunos taxistas, dicen que con el reciente incremento en el precio de las gasolinas tienen que gastar más para llenar el tanque de su vehículo, pero no pueden incrementar la tarifa porque el pasajero no la paga.

Los conductores de plataformas digitales también están siendo afectados por los altos precios de los hidrocarburos. Dos de ellos invierten entre 15 a 20 dólares diarios en combustibles y aseguran que las tarifas por viaje no compensan estos incrementos; por lo que están tomando medidas para evitar gastos innecesarios de gasolina.

En cuanto a los taxistas, unos aseguran que seguirán en el rubro, pero otros podrían tomar medidas más drásticas si los precios continúan aumentando.

Hasta el 14 de septiembre los automovilistas deberán pagar entre 4.63 dólares y 4.97 dólares dependiendo del tipo de combustible que utilice su vehículo. Los conflictos entre Irán y Estados Unidos y restricciones a las exportaciones de diésel, son parte de las causas que siguen encareciendo los derivados del petróleo.