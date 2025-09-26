El tarot cuántico se revela como una herramienta de autoconocimiento que funciona como espejo del inconsciente, según explica la especialista María José Herrera.

Esta metodología se basa en principios de física cuántica, la cual establece que nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y acciones.

A diferencia del tarot predictivo tradicional, esta variante se enfoca en comprender patrones actuales de comportamiento. La experta demostró su funcionamiento mediante los cuatro ases, que representan pensamientos, emociones, acciones y manifestaciones respectivamente.