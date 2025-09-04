En el mercado de Santa Tecla, el tamaño de las tortillas ha disminuido debido al aumento del costo del maíz, que en el último mes pasó de 28 a 38 dólares por quintal. Vendedores aseguran que el alza los obligó a reducir las porciones para mantener la venta, aunque advierten que los clientes prefieren tortillas más grandes.

Por su parte, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores señala que el incremento podría responder a especulación comercial, ya que hay suficiente maíz para cubrir la demanda nacional. Para 2025, la producción local podría enfrentar un déficit de hasta 5 millones de quintales, aunque las importaciones desde Estados Unidos y México abaratan los costos y aseguran el suministro del grano.