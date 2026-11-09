Taller impartido para personas con discapacidad visual

Karla Valladares, es una de las 25 personas con discapacidad visual que participa en un taller de elaboración de planes de negocios para su emprendimiento impartida por Cruz Roja salvadoreña. Ella es sorda de nacimiento, y hace 10 años, también perdió la vista por retinosis pigmentaria, a sus 44 años de edad, junto a su hermano imparten clases de aeróbicos en Zaragoza, La Libertad, para ella es importante contar con estos espacios inclusivos.

Marvin Duran de 21 años, se dedica a dos emprendimientos, masoterapia y en el área de informática, espera conocer herramientas que le permita hacer crecer su emprendimiento.

Y es que esta actividad es impulsada a través del programa enfocado en la capacitación, formación técnica y reinserción laboral de personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión de cruz roja, con el proyecto impulso laboral.

Se espera que este proyecto se pueda llegar alrededor de 500 personas con discapacidad durante el año.