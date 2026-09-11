Tabús al hablar del suicidio y la salud mental

En El Salvador, más de 700 personas deciden quitarse la vida cada año, según las últimas estadísticas disponibles. Aunque estos datos no han sido actualizados recientemente, organizaciones que abordan esta problemática advierten sobre la importancia de prestar mayor atención a la salud mental.

Se trata de una problemática de salud pública que, a pesar de su gravedad, continúa siendo un tema tabú en la sociedad salvadoreña, señala la fundación Vida por Vida.

Y ante las acciones de prevención contra el suicidio, instituciones de salud mental han realizado investigaciones para conocer los motivos que pueden influir en las personas en tomar la decisión de suicidarse.

Una de los grupos poblaciones más afectados en el país, son los adolescentes y los jóvenes, especialistas mencionan que las redes sociales y las personas con las que se conectan en ellas, juegan un papel muy importante en esta decisión.

Una persona que está pensando en suicidarse puede dar pistas o señales a quienes la rodean, los expertos señalan que ha estos comportamientos hay que prestarles atención y acudir a un profesional de la salud mental, antes que exista un intento de suicidio.

Cada 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial para la Prevención Contra el Suicidio, que tiene el objetivo de crear conciencia global y movilizar acciones, porque a pesar de representar un problema grave de salud mental publica, se puede evitar. Y como símbolo de apoyo, esperanza y concientización se utiliza el listón amarillo.