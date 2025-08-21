La actriz, Sydney Sweeney, protagonizó un impactante salto en paracaídas desde 3.000 metros, una hazaña que compartió con sus millones de seguidores.

Acompañada por Luke Aikins, un experto de Red Bull Air Force que aseguró un aterrizaje sin contratiempos, la famosa describió la experiencia como “lo más genial” que ha hecho.

Este evento, que generó alto impacto mediático, ocurre tras el exitoso estreno de «Americana», su más reciente película donde interpreta a una aspirante a cantante country.

Foto: Sydney Sweeney Instagram