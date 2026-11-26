Dos tormentas azotan Estados Unidos este 26 de noviembre y han dejado a más de 600.000 clientes sin energía eléctrica, con Virginia como el estado más afectado.

Las afectaciones alcanzan las actividades del Día de Acción de Gracias: se han cancelado alrededor de 400 vuelos y más de 1.000 han sufrido retrasos.

En esa misma jornada se suspendieron desfiles de Acción de Gracias en la costa este del país.

Los niveles de agua en varios puntos de la costa del Atlántico alcanzaron niveles récord esta mañana, de acuerdo con los reportes citados en la narración.

Filadelfia registró vientos de hasta 48 kilómetros por hora y ráfagas de 96 kilómetros por hora, lo que motivó la suspensión de los desfiles en esa zona.

La combinación de marea alta y viento golpeó una de las jornadas de mayor movilización del año en Estados Unidos.