El renovado centro histórico de San Salvador se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos, tanto para visitantes nacionales como extranjeros, la oferta incluye una amplia variedad de restaurantes y cafés, además de opciones de entretenimiento, como recorridos en carros clásicos, bicicletas y trenes, actividades que contribuyen al dinamismo de la zona.

Sin embargo, el costo de la vida representa una limitante para muchos salvadoreños que desean disfrutar de estos espacios, la familia Acevedo, por ejemplo, explicó que deben destinar al menos 75 dólares para poder compartir una comida en el lugar.

El centro histórico no solo se ha convertido en un referente turístico, sino también en un polo de desarrollo económico, cada vez más inversionistas apuestan por establecer negocios en la zona, entre ellos destacan tiendas chinas, que ofrecen precios accesibles y han ganado popularidad entre los consumidores. De acuerdo con la autoridad de planificación del centro histórico de San Salvador desde el inicio de sus operaciones se han contabilizado más de 156 millones de dólares en inversiones en el corazón de la capital, según la institución, más del 90% de los proyectos impulsados corresponden a empresarios nacionales, y el acumulado de inversión gestionada en la zona asciende a cerca de 170 millones de dólares.