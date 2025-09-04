El Salvador inaugura este jueves la undécima edición del ISA World Surfing Games 2024 en las playas de La Libertad, un evento que congregará a más de 300 atletas de 60 naciones y se extenderá hasta el 14 de septiembre.

La ministra de Turismo destacó que el país espera la visita de más de 10 mil turistas internacionales, concentrados en la zona de Surf City entre La Libertad y El Sunzal.

Este es el tercer mundial que organiza la nación, que se ha consolidado como sede natural para la práctica del surf gracias a sus “olas de nivel mundial”, según afirmó el presidente de la International Surfing Association (ISA).