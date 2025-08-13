Ahorros considerables tendrán las personas que visiten Super Selectos, pues hasta el 31 de agosto más de 200 productos esenciales para el hogar tienen descuentos de hasta un 25%. Grupo Valleja espera que con esta iniciativa los salvadoreños puedan ver mejoras en su presupuesto.

Son diferentes categorías las que contarán con estos descuentos, entre ellos alimentos y productos para el hogar.

Los clientes de super selectos recibieron con optimismo estas rebajas de precios, y aseguran que será de beneficio para su economía.

Recuerde que estos descuentos estarán vigentes hasta el 31 de agosto y están disponibles en las 117 salas de venta de Super Selectos, también en la página web superselectos.com y a través de su aplicación para teléfonos móviles.