Super Bowl 2027: Justin Bieber y Harry Styles suenan para el espectáculo de medio tiempo

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027 comienza a generar rumores con varios nombres de grandes estrellas de la música que suenan para subir al escenario del Sofi Stadium de Los Ángeles. Justin Bieber y Harry Styles aparecen entre los candidatos.

De acuerdo con reportes recientes, ambos artistas figuran en la lista de candidatos de Rock Nation, la compañía de Jay-Z que trabaja junto a la NFL en la selección del espectáculo, aunque ninguno ha recibido una propuesta formal y no hay un artista confirmado oficialmente.

Junto a ellos han circulado nombres como Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Charli XCX y Ariana Grande, además del propio Jay-Z.

El evento se realizará el 14 de febrero de 2027 en el Sofi Stadium de California, escenario que ya recibió el gran evento en 2022, mientras la NFL se prepara para anunciar quién tomará el relevo del espectáculo del 2026 protagonizado por Bad Bunny con participaciones de Ricky Martin y Lady Gaga.