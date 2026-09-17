Sudáfrica registra una de las tasas más altas de violencia contra mujeres

Una ola de feminicidios tiene aterrorizados a los habitantes de una zona al este de la ciudad sudafricana de Johannesburgo y alimenta el temor de que un asesino serial o incluso un grupo de asesinos podría estar actuando en el área, según informó la policía.

La policía encontró el jueves en el este de Johannesburgo el cadáver de una nueva mujer, el tercero esta semana y el noveno en 2 meses. Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, pero el hallazgo de los cuerpos de las mujeres parcialmente desnudos y golpeados ha despertado temor de que un asesino en serie o un grupo de asesinos pueda estar actuando en la zona.

Una residente expresó que «esto da muchísimo miedo porque nosotras como mujeres y los niños ya no estamos seguros, especialmente aquellas personas que van a trabajar por la mañana». La policía ofreció una recompensa de unos $25,000 por cualquier información que pueda conducir a la detención del o los asesinos, mientras que la Alianza Democrática, el segundo mayor partido político de Sudáfrica, ofreció $31,000. Según ONU Mujeres, Sudáfrica, una nación de 62 millones de habitantes, registra una de las tasas más altas de violencia contra mujeres y niños en el mundo.