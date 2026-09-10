Sube el precio del petróleo por guerra entre Irán y EE.UU.

El crudo brent, la referencia mundial, subió un 2,3% a primera hora del miércoles, llegando a cotizar brevemente a 100 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense escaló un 1,3%, alcanzando los 94 dólares por barril.

La cotización del petróleo ha fluctuado a medida que los operadores monitorean el tráfico a través del estrecho de Ormuz e intentan determinar si el mercado enfrentará mayores problemas.

Actualmente, Estados Unidos está intentando facilitar el paso de los petroleros por el estrecho, mientras que Teherán afirma mantener el control.