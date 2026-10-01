Stranger Things es una serie ambientada en los años ochenta en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana. La historia comienza con la desaparición misteriosa de Will Byers, un niño de 12 años.

Sus amigos inician una búsqueda que los lleva a conocer a Eleven, una niña con habilidades extraordinarias. La trama involucra un laboratorio secreto y fenómenos que desafían explicaciones normales.

La producción mezcla aventura, ciencia ficción, misterio y terror con una fuerte estética ochentera.

La serie destaca por sus personajes, su música y su ambiente de misterio.