Spider-Man Brand New Day se convierte en la película más taquillera de Estados Unidos

Spider-Man Brand New Day se convirtió oficialmente en la película más taquillera de Estados Unidos hasta la fecha, según confirmaron las cuentas oficiales de Instagram de la producción y de Sony Pictures.

De acuerdo con Variety, la película del superhéroe alcanzó 936.773 millones de recaudación luego de 47 días de exhibición en cines.

Con esta marca, la cinta le arrebató el primer puesto a Star Wars, que había acumulado 936 millones tras su lanzamiento el 18 de septiembre de 2015, lo que marcó el regreso de la saga a los cines.

Las cuentas oficiales de Instagram de Star Wars y Lucasfilm felicitaron por el logro a la más reciente película de Spider-Man.

En el mensaje compartido se lee que desde una galaxia muy muy lejana, todos en Lucasfilm envían una enorme felicitación a todos en Sony Pictures y Marvel Studios y a todo el equipo por establecer un nuevo récord de taquilla nacional y arrebatarle la corona a Star Wars.