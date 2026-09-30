La sorpresita salvadoreña es uno de los productos nostálgicos más icónicos de la cultura popular de El Salvador. No es un platillo ni un pan dulce, sino una golosina de tienda que se vende desde la década de 1930.

El producto tiene dos versiones tradicionales: una decorada para niños y otra para niñas. Entre los premios clásicos había carritos, cacerolitas, peines, yoyos, anillos y rompecabezas.

La tradición también se refleja en la cocina, donde destacan platillos como tamales, empanadas y pan con gallina.

«Las pupusitas, los antojitos de la tarde que no pueden faltar», detallaron los expertos de Mamatey.

La horchata es la bebida tradicional que acompaña estas comidas.