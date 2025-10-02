Más de doscientas familias del caserío Acachapa, en Sonsonate, enfrentan a diario una difícil travesía para llegar a sus hogares debido al estado crítico de su única vía de acceso.

Este problema, que los habitantes aseguran ha sido ignorado por sucesivas municipalidades, se agrava cada invierno cuando las lluvias convierten el camino en un terreno peligroso e intransitable.

La situación, que podría liminar el acceso a servicios básicos, genera creciente preocupación entre los residentes, quienes se ven forzados a realizar arreglos temporales por cuenta propia a pesar de que las correntadas arrastran continuamente su trabajo.