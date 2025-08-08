Ernesto Antonio Díaz fue arrestado tras provocar un accidente de tránsito en estado de ebriedad en el km 29 de la carretera Sonsonate-San Salvador (sector Colón).

La Policía confirmó que el conductor no respetó la distancia reglamentaria e impactó otro vehículo, resultando con 207 grados de alcohol en la prueba antidoping, más del triple del límite legal.

Las autoridades judiciales ya iniciaron el proceso por conducción peligrosa, delito que contempla hasta 3 años de prisión según el Código Penal.

Los ocupantes del automóvil afectado recibieron atención médica preventiva en el Hospital Nacional de Sonsonate.