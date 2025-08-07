Son personas en el mercado central uno de los lugares donde miles de salvadoreños adquieren los alimentos de la canasta básica, de acuerdo a los comerciantes los precios siguen en constante cambio debido a los proveedores, por ejemplo, los tomates en el centro de San Salvador están a 9 por un dólar, los frijoles a un $1.5 y el cartón de huevos a 6 dólares.

Este también es el caso de Moisés Aguirre quien es dueño de una tienda de abarrotes, menciona que ahora debe de aumentar los costos de su emprendimiento para poder generar ganancias.

Compradores coinciden en que, aunque el ajuste salarial era necesario, los costos de productos esenciales como granos básicos ha aumentado para junio de este año de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva la canasta básica urbana tenía un costo de 253 dólares mensual por familia, es decir más de la mitad de un salario mínimo es destinado para la comida, Glenda Sánchez con preocupación dice que los precios en los mercados municipales no siempre benefician su economía por ello hace uso de los agromercados donde el cartón de huevos cuesta 4 dólares. Los tomates a 20 por un dólar y la libra de frijol 80 centavos.

Mientras que la canasta básica rural al primer semestre del año alcanzó los 184 dólares y para 2024 estaba a 179 dólares es decir que en un año incrementó en al menos cinco dólares.