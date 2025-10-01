Soda Stereo regresa a los escenarios con su espectáculo “Ecos”, un show que agotó cuatro funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires en apenas tres horas, lo que refleja la vigencia de la banda que marcó la historia del rock en español.

Ante la abrumadora demanda, se sumó una nueva fecha para el 10 de julio, aunque no se descarta que se anuncien más presentaciones debido al fenómeno que generan sus canciones.

Con la fuerza de su legado y la tecnología, la agrupación argentina demuestra que su música sigue cruzando fronteras y emocionando multitudes.