Socorristas advierten que rebasar en la carretera a Comasagua y Los Chorros puede ser mortal

Los cuerpos de socorro advierten que sobrepasar a otro vehículo en un tramo con poca visibilidad, curvas pronunciadas o vías angostas puede convertirse en una maniobra mortal.

Entre los tramos de mayor riesgo señalados por Cruz Roja destacan la carretera a Comasagua, considerada una de las más peligrosas, Los Chorros, la vía al Boquerón y la carretera al Puerto de la Libertad.

Un socorrista explicó que las carreteras hacia el Boquerón, San Juan, Los Planes y Quezaltepeque son principalmente de un carril en cada sentido.

También se incluyen en la lista el Bulevar Monseñor Romero y el Boulevar Luis Poma, donde se reportan además carreras clandestinas.