Socavón se abre en el acceso de una residencia vinculada a Nicolas Cage en Malibú

Momentos de tensión se vivieron en Malibú, California, luego de que un enorme socavón se abriera en el acceso de una residencia vinculada al actor Nicolas Cage. El incidente provocó el colapso de parte del terreno y generó preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con los reportes, la emergencia también estuvo relacionada con una fuga de gas, por lo que equipos especializados tuvieron que intervenir rápidamente para controlar la situación.

El socavón alcanzó importantes dimensiones y las imágenes del incidente comenzaron a circular, generando preocupación por las condiciones del terreno y los riesgos de erosión en esta zona costera de California.

Hasta el momento, Nicolas Cage no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente y, por fortuna, no se han reportado personas heridas mientras las autoridades continúan monitoreando el área.