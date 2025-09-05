Kim Kardashian expande Skims y elige México como puerta de entrada regional.

Fundada en 2018, la marca se consolida como líder en ropa interior moldeadora con enfoque inclusivo y tallas para todos los cuerpos. En 2023, alcanzó una valoración de 4 mil millones de dólares, reflejo de su impacto comercial y cultural.

Tras meses de expectativa generada por carteles en centros comerciales, Skims inaugura tiendas físicas en territorio mexicano con una oferta que incluye brasieres push up, shorts con relleno, lencería, ropa deportiva y línea masculina.