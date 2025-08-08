San Salvador Centro se consolidó como el epicentro turístico durante las festividades agostinas, con 1.4 millones de visitantes en Sivarland, según el balance presentado por el alcalde Mario Durán.

Los complejos recreativos municipales también registraron alta afluencia, ofreciendo actividades gratuitas hasta el 10 de agosto.

Durán destacó que el récord en el Desfile del Correo refleja la confianza de las familias en la seguridad impulsada por el gobierno.

Imagen: Facebook Prensa San Salvador Centro