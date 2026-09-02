Sívar Run 2026: San Salvador se une por los pacientes con fibrosis quística

San Salvador se moviliza el 6 de septiembre con la Sívar Run 2026 para apoyar a pacientes con fibrosis quística. La carrera partirá desde la Plaza Gerardo Barrios.

El evento ofrece distancias de 1, 3, 5 y 10 kilómetros, con categorías pet friendly para 1 y 3 km.

Los kits cuestan $20 y se adquieren en la plataforma Amiiwo, con entrega el 4 y 5 de septiembre en Decathlon. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta sistema respiratorio y digestivo.

La Fundación a Favor de la Fibrosis Quística brinda tratamientos gratuitos en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, mejorando significativamente la esperanza de vida de los pacientes.