Los casos del gusano barrenador se han estabilizado en el país, pero se estima que aún hay cerca del 5,000 activos, de acuerdo a Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, quien señala que es importante mantener las medidas preventivas para evitar nuevos repuntes de infestaciones por esta larva carnívora.

En la región de Centroamérica y México se han reportado 20 mil nuevos brotes.

Por lo que en El Salvador, los ganaderos ya se preparan para implementar la segunda fase para combatir el gusano barrenador junto al ministerio de agricultura y ganadería.

Los tratamientos que reciben los animales para evitar que la mosca deposite los huevecillos de esta larva solo lo protege durante algunos meses por ello debe mantenerse esta práctica.

Cientos de perros y gatos también han sido afectados por el gusano barrenador, mientras que el ministerio de salud confirmó 5 casos en humanos.