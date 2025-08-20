A partir del 01 de septiembre de este año las hermanas de la caridad se retirarán de la administración del hogar de niños San Vicente de Paul en San Jacinto, esto luego que en un comunicado expresaran que hay reducción de personal por la falta de vocación, este grupo de religiosas está en ese lugar desde hace 148 años, pero hasta 1974 asumieron la administración del lugar que tendría a más de 200 menores, residente de la zona opinan sobre la decisión.

Aunque ya no estarán a cargo de la dirección del “hogar del niño”, aclaran que continuaran desarrollando servicios en otras instituciones en el centro de acogimiento hogar Fray Felipe de Jesús Moraga ubicado en Santa Ana en coordinación con el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.