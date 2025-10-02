Aún no se tiene confirmación oficial de si el gobierno entregó el estudio actuarial de las pensiones al Fondo Monetario Internacional, cuya fecha original de entrega estaba prevista para finales de julio y se extendió hasta finales de septiembre, para el economista Carlos Acevedo, este es un indicador negativo de ambas partes.

Para Patricio Pineda de la Mesa por una Pensión Digna, existe mucha incertidumbre en el tema y sugiere que estos retrasos estarían relacionados a posibles impasses entre el gobierno el FMI.

El estudio actuarial es parte de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional a fin de otorgar financiamiento por al gobierno de El Salvador. Ese diagnóstico debe detallar como se encuentra el sistema de pensiones a fin de buscar modificaciones propuestas por el ente financiero internacional.