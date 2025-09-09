Los veteranos del conflicto armado en su mayoría son personas de la tercera edad, cada vez les es más difícil acceder a trabajos y la pensión que tienen es de $100, aseguran que no es suficiente para acceder a la canasta básica.

Se estima que son entre 90,000 y 100,000 personas que componen el sector de veteranos, estos están inscritos al instituto administrador de los beneficios de los veteranos y excombatientes.

Además, agregan que con la captura en Honduras del presidente del Inabve, no ha habido cambios en la institución.

El Inabve tiene un presupuesto de 191.9 millones de dólares asignados para acercar los beneficios a los veteranos y excombatientes, según el portal web oficial, ofrecen becas a los hijos de estas personas, cursos vocacionales, construcción y mejora de viviendas, inserción productiva y líneas de créditos.