Situación de la selección nacional de fútbol

Los resultados de la selección parecen que están ligados a una mala alimentación, el responsable del futbol salvadoreño reveló que dentro de la federación hay posibles casos de indisciplina e incluso a no seguir los lineamientos nutricionales que un seleccionado de cualquier nivel debería de tener.

De esto ya era consciente el equipo técnico cuando asumió las riendas de la selecta hace más de un año.

Hernán Darío Gómez en medio de críticas abandonaría su cargo su la selección no está en el grupo a de la liga de naciones, pero sin una indemnización, algunos aficionados opinan sobre el papel del colombiano frente al 11 azul.

El próximo partido de la selección es contra Jamaica en el estadio Cuscatlán partido clave que en el que Hernán Darío Gómez podría tener más tranquilidad o ir armando maletas.