Más de 400 viviendas han sido afectadas en las últimas semanas por fenómenos que han impactado el territorio salvadoreño, como sismos de grandes magnitudes en San Lorenzo, Ahuachapán, que dejaron viviendas completamente inhabitables o como lluvias que ocasionaron que varias familias en la comunidad Tutunichapa en San Salvador, perdieran todo, una situación que enfrentan cada invierno los habitantes.

Tras el colapso del muro de contención, se están realizando estudios para determinar los riesgos que representa para las familias y decidir si la comunidad puede seguir siendo habitada, autoridades realizarán trabajos de mitigación en el sector para reforzar la seguridad de la zona.

A 130 viviendas se les ha declarado estado de emergencias tras esta problemática, es decir no pueden ser habitadas, por lo que estas familias mensualmente recibirán un subsidio de 300 dólares durante un año, destinados a pagar alquileres o contribuir con gastos en las viviendas donde se han refugiado.

Las lluvias que causaron esta emergencia en la comunidad Tutunichapa generó acumulaciones de hasta 85 milímetros en pocas horas, principalmente en el área metropolitana de San Salvador.