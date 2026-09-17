Situación de comerciantes en la informalidad

Desde hace 15 años Janeth Castillo encontró en la informalidad una oportunidad para salir adelante. Desde las cuatro de la mañana llega al parque San Martín de Santa Tecla a ofrecer atoles a sus clientes, una labor a la que se dedica debido a que no pudo obtener un trabajo formal en su juventud.

Atraer a los clientes es uno de los retos a los que tiene que enfrentarse a diario, asegura; incluso trata de adecuarse a las temporadas para obtener más ingresos.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo revelan que en El Salvador 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad; mientras que la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2025 indican que hasta un 38.3% de la población en el área urbana y 76% en la rural laboran en este rubro.

Al igual que Janeth, otras mujeres se dedican a las ventas ambulantes; pues han encontrado en este tipo de negocio una forma de salir adelante a pesar de la edad.

Diariamente los comerciantes deben enfrentarse a diferentes limitantes, además de las bajas ventas; pues hay días que solo logran ganar para lo básico.

Al dedicarse a la informalidad, los vendedores se someten al control de las autoridades municipales por lo que tratan de acatar las indicaciones del CAM.

La OIT también destaca que en 15 países de América Latina la tasa de informalidad en 2025 se ubicó en 47.4%; 0.9 puntos porcentuales menos que en 2024; la cifra más baja de los últimos siete años.