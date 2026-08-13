Sismo resistencia en edificios verticales

Los recientes terremotos en Venezuela y Colombia han despertado dudas en adquirir una vivienda en edificios, pues consideran que ante un sismo de gran magnitud podrían quedar soterrados, aunque sostienen que confían en el trabajo de quienes los construyeron.

En los últimos cinco años la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador ha registrado más de 120 construcciones en altura. Que uno de estos proyectos sea sismo resistente depende de varios factores.

El tipo de suelo donde se va a construir es fundamental para determinar si resistirá un sismo de fuerte intensidad; teniendo en cuenta que casi el 50% del país posee depósitos de tierra blanca, muy vulnerable a ondas sísmicas.

Especialistas agregan que factores externos podrían provocar el colapso de una construcción vertical en caso de un sismo, tomando como referencia el de 7.4 que impactó a México el mes pasado.

Según datos del Banco Central de Reserva, un 95% de la población continúa viviendo en casas tradicionales o individuales, y apenas un 1.9% opta por apartamentos o viviendas en edificios.