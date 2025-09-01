Un sismo de magnitud 6,8 seguido por cinco réplicas devastó este lunes el este de Afganistán, con al menos 800 muertos y 2.500 heridos reportados por autoridades, aunque las cifras podrían aumentar por la dificultad de acceder a zonas remotas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro en la provincia de Kunar a solo 8 kilómetros de profundidad, lo que amplificó su poder destructivo.

Naciones Unidas confirmó que el gobierno talibán y la Media Luna Roja Afgana iniciaron operaciones de rescate, pero los deslizamientos de tierra han bloqueado carreteras clave, retrasando la ayuda en una región ya vulnerable por crisis humanitarias previas.