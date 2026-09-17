Sintomas de la neumonía atípica

¿Sabe cuáles son los síntomas de una neumonía?

Al inicio una neumonía atípica suele manifestarse como un resfrío común, con malestares como dolor de cabeza, congestión nasal, tos seca y cansancio leve.

Esta falsa levedad permite a los pacientes mantener su rutina diaria, lo que habitualmente retrasa la búsqueda de atención médica oportuna.

Sin embargo, los especialistas advierten que la persistencia de los síntomas, sumada a la aparición de falta de aire o dolor en el pecho, indica que la infección ha alcanzado los pulmones.

Resulta fundamental acudir a una evaluación profesional a tiempo para evitar posibles complicaciones respiratorias graves.