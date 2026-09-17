Sintomas de la neumonía atípica

Al inicio una neumonía atípica suele manifestarse como un resfrío común, con malestares como dolor de cabeza, congestión nasal, tos seca y cansancio leve.

Esta falsa levedad permite a los pacientes mantener su rutina diaria, lo que habitualmente retrasa la búsqueda de atención médica oportuna.

Sin embargo, los especialistas advierten que la persistencia de los síntomas, sumada a la aparición de falta de aire o dolor en el pecho, indica que la infección ha alcanzado los pulmones.

Resulta fundamental acudir a una evaluación profesional a tiempo para evitar posibles complicaciones respiratorias graves.