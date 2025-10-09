Un gestor del Viceministerio de Transporte resultó lesionado tras ser atropellado en un siniestro vial cuyas circunstancias exactas y ubicación específica aún deben ser confirmadas por las autoridades.

El incidente, que dejó al funcionario hospitalizado, ocurre en un contexto nacional donde los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y generando graves afectaciones a la movilidad.

Mientras se investiga si el hecho involucró a un conductor particular o de transporte público, expertos en seguridad vial señalan que este caso refleja la urgencia de aplicar políticas más estrictas.

La institución no ha emitido un comunicado oficial detallando el estado de salud del gestor ni las acciones legales emprendidas.