¡Siniestro en autopista a Comalapa! Accidente deja un fallecido y dos lesionados

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves en la autopista a Comalapa, a la altura de Santo Tomás, dejó una persona fallecida y otras dos lesionadas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Saldaña, mientras que el conductor del vehículo fue reportado estable.

El siniestro involucró a una pickup que terminó volcada en el área verde ubicada entre ambos sentidos de la vía, luego de impactar contra un poste de alumbrado eléctrico. El vehículo también derribó árboles y afectó estructuras del tendido eléctrico.

De acuerdo con información preliminar, la alta velocidad sería una de las posibles causas del accidente. Las autoridades continúan investigando lo ocurrido.