El síndrome visual informático afecta a niños desde 4 años por el uso prolongado de pantallas, según alerta la oftalmóloga Helvetia Baisa tras observar un incremento preocupante en consultas pediátricas.

Este trastorno, que se manifiesta con ojo rojo, sensación de arenilla y dolores de cabeza, ahora se detecta en menores que pasan horas frente a tablets y celulares durante su desarrollo visual crítico.

Los especialistas recomiendan revisiones oftalmológicas preventivas, especialmente para quienes superan 10 horas diarias de exposición digital, pues los niños no suelen percibir su mala visión hasta que presentan miopía o astigmatismo avanzados.