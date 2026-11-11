Síndrome del túnel carpiano: señales de alerta y cómo evitar que afecte tus manos

El uso prolongado de celulares, computadoras y videojuegos puede generar molestias en las manos y favorecer problemas como el síndrome del túnel carpiano.

El traumatólogo Alfonso Peñate explicó que esta condición aparece cuando se inflama la zona de la muñeca por donde pasa el nervio mediano, encargado de proporcionar sensibilidad y movimiento al pulgar, índice, dedo medio y parte del anular.

El especialista señaló que mantener las manos durante varias horas en una misma posición, utilizar el teclado con las muñecas flexionadas o sostener el celular por periodos prolongados puede aumentar la tensión en esta zona.

También mencionó actividades como cocinar, planchar, conducir y levantar pesas entre las prácticas que pueden generar sobrecarga por la fuerza de agarre y las posturas sostenidas.

Entre las principales señales de alerta figuran el hormigueo, el adormecimiento y el dolor en los dedos. Estas molestias pueden aparecer al finalizar la jornada o incluso despertar a las personas durante la noche.

Peñate recomendó buscar atención médica cuando el entumecimiento persista durante dos o tres días, sin esperar a que aparezca un dolor intenso.

El médico advirtió que ignorar los síntomas puede provocar un deterioro progresivo de la función de la mano.

En etapas avanzadas, los dedos pueden perder movilidad y adoptar una posición conocida como mano en garra, una complicación que podría requerir cirugía.