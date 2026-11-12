Síndrome del cuidador: señales de agotamiento y cómo evitar que cuidar afecte tu salud

El síndrome del cuidador puede afectar a las personas que asumen durante largos periodos la responsabilidad de atender a un familiar enfermo, una persona con discapacidad o un adulto mayor.

Este desgaste también puede presentarse en madres que afrontan solas las responsabilidades del hogar y la crianza de sus hijos.

En Hola El Salvador, las psicólogas clínicas Heidy Estefany Quijada y Damaris Judith Lobos explicaron cómo reconocer sus señales y la importancia de cuidar la salud física y emocional de quienes brindan atención.

Las especialistas señalaron que este síndrome comprende manifestaciones físicas, emocionales y conductuales.

Entre las principales señales destacan el cansancio persistente, la falta de energía, el desánimo, la ansiedad, los sentimientos de culpa y la pérdida de interés por actividades que antes disfrutaba la persona.

También pueden aparecer dolores de cabeza, molestias en la espalda y bruxismo. Este deterioro suele avanzar cuando el cuidador deja de atender sus propias necesidades y concentra todo su tiempo en la persona dependiente.