A partir de los nueve años de vida un perro puede comenzar a presentar el síndrome de disfunción cognitiva, algo que de acuerdo con médicos veterinarios es frecuente en raza pequeña y aunque no hay una prueba específica para identificarlo, existen ciertas caracterizas que alertan del padecimiento.

Esto también es notorio cuando comienzan a olvidar lo que a lo largo de su vida han aprendido como los lugares donde hacer sus necesidades.

Cuando un perro llega a la etapa adulta, los cuidados van cambiando, en el caso de Max que ya tiene 12 años, ha modificado el tiempo de actividad por más descanso.

También resaltan la importancia que personas de la familia y visitas comprendan la situación del canino.

Pautas nutricionales, terapia conductual, suplementos para conciliar el sueño son algunos de los factores que pueden ayudar a frenar un poco el avance del deterioro cognitivo y recomiendan mantener el ejercicio diario

También existe una investigación en curso de este síndrome en gatos, ya está comprobado que el riesgo de padecerlo surge a partir de los 15 años.