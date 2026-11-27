Entre un 44% y 53% de trabajadores en el mundo sufren de burnout o síndrome de desgaste profesional, un trastorno provocado por un estrés laboral excesivo que no fue gestionado con éxito.

La Organización Mundial de la Salud reconoce esta condición como un fenómeno ocupacional ligado al ámbito de trabajo, causado por sobrecarga laboral, no desconectarse de las tareas de la oficina o tratos desiguales entre colaboradores. Quien lo padece puede sufrir de complicaciones de salud que pueden volverse crónicas si no recibe la ayuda necesaria.

A nivel psicológico puede detectarse a partir de una desconexión mental laboral, dicen especialistas.

El aislamiento y la búsqueda de conflictos, son parte de las complicaciones asociadas al burnout, sumado a otras consecuencias psicológicas.

Las empresas y jefaturas deben jugar un papel más activo en garantizar la salud mental de sus colaboradores dicen especialistas, además de resolver las irregularidades que podrían estar alterando el ambiente laboral.

El síndrome de desgaste profesional también afecta la productividad de las empresas, incrementa el ausentismo laboral e incapacidades, deteriora la atención con los clientes o usuarios; y menor capacidad de completar actividades.