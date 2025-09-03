El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador alerta una grave contradicción entre las nuevas normas de disciplina del Ministerio de Educación y su reglamento de evaluación vigente.

La polémica central estriba en que acumular 15 desméritos por cortesía implica reprobar el año, una medida que, según el gremio, carece de sustento en los lineamientos actuales que rigen la promoción estudiantil.

Advierten que el riesgo real es que esta decisión dispare la deserción, ya que muchos jóvenes podrían optar por no continuar sus estudios al sentirse penalizados de forma extrema por su comportamiento.