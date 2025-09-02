Está a punto de abrir sus puertas el mercado San Miguelito, los comerciantes ya están haciendo los trámites para obtener sus puestos de venta, la prioridad es para quienes ya tenían sus locales en la antigua infraestructura, aunque siguen esperando una fecha específica.

Luego del incendio en 2021, la mayoría de los afectados han seguido trabajando en condiciones adversas en las calles aledañas durante 4 años, las ventas no han sido las mejores, pero esperan que mejoren en este nuevo mercado.

Los puestos según los comerciantes tienen precios accesibles, similares a los que pagaban anteriormente, la nueva infraestructura tiene capacidad para más de 1,000 puestos, será administrado por la dirección de mercados nacionales.