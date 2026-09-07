¡Sin agua potable! Vecinos de San Martín denuncian años de problemas con el servicio

Habitantes de la comunidad Santa María 2, en el distrito de San Martín, denuncian que llevan años enfrentando problemas para acceder al agua potable en sus viviendas.

Según los pobladores, la situación se mantiene desde 2020 y, pese a las conversaciones que aseguran haber sostenido con representantes de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), el servicio continúa siendo irregular.

Los vecinos señalan que, en ocasiones, el agua llega durante la madrugada, entre la 1 y 3 de la mañana, y con poca presión. Por ello, deben levantarse a esas horas para recolectar el líquido. Asimismo, solicitan a las autoridades realizar inspecciones en la zona y determinar qué estaría afectando el suministro.