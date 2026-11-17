No hay ningún acuerdo para modificar la jornada laboral entre gobierno, trabajadores y los empleadores, sin embargo, el ministro de Trabajo aseguró que la discusión no está detenida y que se buscará superar las observaciones planteadas en el Consejo Superior del Trabajo.

Afirma que, mientras persistan situaciones que no garanticen el cumplimiento de los derechos laborales de toda la clase trabajadora, no se dará ninguna aprobación.

El Consejo Superior del Trabajo no volverá a reunirse hasta diciembre para continuar el debate sobre la modificación de la jornada laboral de los trabajadores salvadoreños.