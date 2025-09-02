La suma de 15 deméritos para un estudiante que incumplan el reglamento para la promoción de la cortesía escolar, significa reprobar el año escolar, una medida que ha generado conflicto en la comunidad educativa, según sindicato de maestras y maestros de la educación pública de El Salvador, debido a que estas normas, establecidas por el Ministerio de Educación contradicen los lineamientos vigentes de evaluación del aprendizaje.

Aunque respaldan las nuevas disposiciones Simeduco señala que estas prácticas han sido parte del sistema educativo durante años, sin embargo, temen que las consecuencias de estas medidas agraven la deserción escolar y genere desmotivación entre los estudiantes.

La ministra de Educación ha reiterado que las normativas son de carácter obligatorio.

A la fecha, la funcionaria ha implementado tres medidas en los centros escolares: disciplina de estudiantes en su presentación, el reglamento para la promoción de la cortesía escolar y los lunes cívicos. Además de la destitución de un director y un subdirector.