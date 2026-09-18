Sigue en estudio propuesta para modificar jornada laboral

La comisión técnica que analiza una eventual reforma a la jornada laboral en El Salvador avanza en la discusión de varias propuestas, entre las que destacan dos esquemas: una jornada de 11 horas durante cuatro días, y otra de 10 horas de lunes a jueves con apenas cuatro horas los viernes. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, tras una reunión con el sector empleador.

La Asociación Nacional de la Empresa Arivada (ANEP) presentó nueve puntos de coincidencia, con la opcionalidad como eje central: que cada empresa pueda adaptar el cambio según su actividad económica, sin una fórmula única para todos los sectores. El ministro respaldó este planteamiento y aclaró que la decisión deberá considerar tanto la realidad del empleador como la voluntad del trabajador.

La comisión, creada el 20 de agosto, también ha recibido aportes de la academia, la iglesia y organismos internacionales. Este viernes será el turno del sector laboral para presentar su propia propuesta, en un proceso que el gobierno busca cerrar antes de que el debate electoral de 2027 interfiera en la decisión final.