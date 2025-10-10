Según el nuevo plan de numeración nacional, esta medida fue tomada para responder a la creciente demanda de líneas celulares en el país; y para garantizar la administración y uso eficiente de la numeración nacional.

En cuanto a las líneas fijas, continuarán asignándose números que comiencen con 2 y las líneas de emergencia no sufrirán cambio alguno.

Otra de las disposiciones aprobadas por la Siget establece que si un usuario cuenta con saldo, pero no registra llamadas, su línea pasará a inactiva luego de seis meses de su último uso.

Si no tiene saldo ni registra llamadas, el número se considerará inactivo luego de tres meses. Y una vez inactiva la línea y el cliente no decida recuperarla, la compañía podrá reasignar el número a otro usuario.